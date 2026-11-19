O dólar renovou máxima à tarde desta quinta-feira, 19, para R$ 5,9355 mesmo após a intervenção do Banco Central no câmbio. Por fim, o nível de R$ 5,9350 corresponde à maior cotação de fechamento desde 8 de abril de 2025, com aversão motivada principalmente pelo risco fiscal doméstico e por ser véspera de feriado - mas também com a deterioração do apetite por emergentes no exterior. Ainda assim, o real amargou o pior desempenho semanal entre pares ao ceder quase 5%.

O leilão de dólares à vista de US$ 1 bilhão feito pelo BC das 12h03 às 12h08 nesta quinta-feira foi o primeiro desde dezembro de 2024 sem operação casada de swap cambial reverso. A Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que a atuação do BC foi essencial para mostrar que a moeda não está "largada", diante de um "stop loss" no mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ainda assim, o leilão não foi suficiente para conter a guinada da divisa americana. "Se um dos motivos para a deterioração do câmbio é a falta de medidas para conter a dívida pública, não é a venda de dólar à vista pelo BC que vai mudar isso", afirma o sócio e gestor de portfólio da Galapagos Capital, Jorge Dib. Para ele, a intervenção no segmento spot denota que havia mais demanda por compra de dólares físicos para remeter, e não hedge para evitar flutuações de câmbio.

Apesar de o pacote de ajuste fiscal ter tido pouca alteração no Senado e de a Câmara dos Deputados ter pautado sua votação já para segunda-feira, 23, o plano não alivia a preocupação do mercado financeiro com o endividamento público.

O humor piorou após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterar pela manhã que não vai cortar programas sociais e sinalizar que não tem pressa para indicar os ministros - algo que será feito apenas "na hora que ele quiser" -, um banho de água fria para a ansiedade dos operadores em saber quem irá liderar as pastas da Fazenda e da Casa Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O operador de câmbio José Carreira, da Fair Corretora, acrescenta que como haverá feriado amanhã, o mercado fica mais arredio. "Enquanto o governo não cortar gastos, haverá estresse. Se nada mudar, o dólar deve ir para R$ 6 na próxima semana", disse.

Há uma tempestade perfeita para justificar o comportamento do câmbio, segundo o estrategista-chefe da Monte Bravo, Rai Chicoli. "O mercado externo está complexo, teve reprecificação dos juros americanos (com mais chance de aperto pelo Federal Reserve) e as Bolsas estão sofrendo um pouco mais. Aqui o cenário local é complexo ao quadrado, com problema fiscal e incerteza sobre os próximos passos", descreve. Embora diga que o pacote aprovado pelo Senado na quarta "é até ok", destaca que o mercado se incomoda porque o governo, novamente, focou mais em arrecadação do que em corte de despesas.

O dólar à vista subiu 1,16%, a R$ 5,9350, acumulando valorização de 4,95% na semana, 9,01% no mês e 8,13% em 2026. Já o contrato futuro para dezembro registrava alta de 0,92%, a R$ 5,9520, por volta das 18h, contra estabilidade do índice DXY, que mede a divisa americana contra seis pares fortes.