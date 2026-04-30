International Paper tem lucro de US$ 60 milhões no 1º trimestre

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A International Paper teve lucro líquido de US$ 60 milhões no primeiro trimestre de 2026, revertendo parte do prejuízo de US$ 105 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.

No resultado com ajustes, a fabricante norte-americana de papel e celulose registrou lucro por ação de US$ 0,15 entre janeiro e março, marginalmente acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,14.

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A receita líquida saltou 28% na mesma comparação, a US$ 5,97 bilhões, mas ficou aquém do consenso da FactSet, de US$ 6,01 bilhões.