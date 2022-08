Intenção de consumo das famílias sobe 1,1% em agosto ante julho, mostra CNC

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os consumidores brasileiros ficaram mais propensos às compras em agosto, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) subiu 1,1% em relação a julho, para 82,1 pontos, maior patamar desde abril de 2020, quando estava em 95,6 pontos.

continua após publicidade .

Na comparação com agosto de 2021, o indicador avançou 17,0%. Segundo a CNC, o ICF mantém tendência de alta desde janeiro deste ano. No entanto, a intenção de consumo permanece na zona de insatisfação, abaixo do patamar de 100 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos.

Na passagem de julho para agosto, na série com ajuste sazonal, o único componente com retração foi o que avalia a Perspectiva Profissional, com queda de 0,3%, para 100,8 pontos.

continua após publicidade .

Os demais componentes do ICF registraram expansão nol período: Emprego Atual (alta de 0,9%, para 110,1 pontos), Renda Atual (alta de 1,9%, para 96,2 pontos), Acesso ao Crédito (alta de 1,3%, para 83,3 pontos), Nível de Consumo Atual (alta de 2,8%, para 65,1 pontos), Perspectiva de Consumo (alta de 0,8%, para 78,0 pontos) e Momento para Compra de Bens Duráveis (alta de 1,2%, para 41,4 pontos).

"O resultado para o mês de agosto foi fortemente baseado no consumo das famílias com rendimentos acima de dez salários mínimos. Para esse grupo, a intenção de compras subiu 3,3%; para o grupo de menor renda, o ICF apresentou variação de 0,4%, o que indica estabilidade", explicou a CNC, em nota oficial.

As famílias mais ricas se mostraram mais satisfeitas com o acesso ao crédito em agosto, com alta de 4,3% nesse quesito em relação a julho, para um patamar de 100,5 pontos. Entre as famílias de renda mais baixa, a avaliação sobre o acesso ao crédito subiu apenas 0,4%, para 80,0 pontos.

"Apesar do aumento do auxílio para as famílias de menor renda, esses consumidores estão cautelosos, principalmente pela inflação em nível ainda elevado, alto endividamento e custo do crédito crescente", justificou a economista Catarina Carneiro, responsável pela pesquisa da CNC, em nota.