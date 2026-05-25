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Intenção de Consumo cresce 1,6% em maio, na 7ª alta seguida, aponta CNC

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 11:52:00 Editado em 25.05.2026, 11:59:17
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Os brasileiros ficaram mais propensos às compras em maio, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) cresceu 1,6% em relação a abril, já descontadas as influências sazonais.

O resultado representou o sétimo avanço consecutivo, subindo ao patamar de 106,6 pontos, maior nível desde março de 2015. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a intenção de consumo avançou 3,3% em maio de 2026.

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Na passagem de abril para maio, houve crescimento em todos os sete componentes da Intenção de Consumo das Famílias (ICF): emprego atual, alta de 2,0%, para 128,2 pontos; renda atual, 1,8%, para 125,9 pontos; nível de consumo atual, 1,4%, para 93,8 pontos; perspectiva profissional, 1,1%, para 109,3 pontos; perspectiva de consumo, 1,7%, para 107,9 pontos; acesso ao crédito, 1,0%, para 103,1 pontos; e momento para aquisição de bens de consumo duráveis, 1,1%, para 76,6 pontos.

Segundo a CNC, os destaques da pesquisa de maio foram as avaliações sobre o emprego atual e o momento para a compra de bens de consumo duráveis.

"A forte tração no momento para a compra de duráveis é justificada tecnicamente por um nítido alívio inflacionário nessa categoria de produtos. Enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, apurado pelo IBGE) geral subiu 0,67% em abril, os bens duráveis registraram incremento de apenas 0,45%. No acumulado de 12 meses, esse descompasso fica ainda mais evidente, apontando uma inflação de 0,68% para o segmento de duráveis diante de 4,39% do indicador oficial do País", justificou a CNC.

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Quanto às faixas de renda, no grupo com renda mensal abaixo de 10 salários mínimos, o ICF subiu 1,7% em relação a abril, aos 104,3 pontos. Entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o ICF expandiu 1,7%, para 119,2 pontos.

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