Intenção de comunicado era espelhar consenso com porta aberta para corte, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 29, que a intenção original do Comitê de Política Monetária (Copom) era passar a mensagem de porta aberta para o corte de juros já no comunicado da semana passada. Ele admitiu, no entanto, que houve interpretações diferentes no mercado financeiro.

continua após publicidade

"A intenção do comunicado era espelhar um consenso, deixando a porta aberta, mas algumas interpretações entenderam que a porta não estava aberta. Nenhuma ata ou comunicado é perfeito, a gente se esforça, mas quando há uma situação de Copom dividido sobre o que comunicar é mais difícil", argumentou o presidente do BC, no dia que a autoridade monetária divulgou o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Campos Neto não quis adiantar sobre se o uso da palavra "parcimônia" na comunicação diz respeito aos próximos passos do Copom, ou sobre todo o ciclo de redução de juros que se avizinha.

continua após publicidade

Ele também se esquivou de comentar a precificação do mercado de juros entre o comunicado e a ata.

Taxa neutra de juros

O presidente do Banco Central disse ainda que a taxa neutra de juros, que não gera nem inflação e nem desinflação, idealmente deve ser a mais baixa possível. Segundo ele, há um debate em todo o mundo se a pandemia desestabilizou ou mudou estruturalmente a taxa neutra.

continua após publicidade

Na terça-feira, 27, o Copom informou na ata da última reunião que a projeção do BC para a taxa neutra brasileira aumentou de 4,0% para 4,5% ao ano.

"A taxa neutra é importante, é como se fosse um guia para ver que nível de juros se pode ter para gerar inflação ou desinflação. A taxa neutra subir significa que você terá uma taxa de equilíbrio mais alta. Mas, lembrando que ainda temos uma taxa nominal e uma taxa real ainda muito alta. A taxa neutra não é determinante do que faremos no curto prazo", respondeu Campos Neto.

O presidente do Banco Central negou ainda que o aumento da estimativa da taxa neutra no Brasil signifique que o Copom será mais conservador em um ciclo de redução de juros. "Não é uma coisa que afete a nossa decisão no dia a dia. O mercado enxerga uma taxa de juros neutra inclusive maior que a nossa", respondeu.