Intenção de compra para Dia dos Pais atinge melhor nível em 4 anos, diz Ibevar

Equipe AE (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A intenção de compra para o Dia dos Pais deve registrar o melhor resultado dos últimos quatro anos, com impulso do aumento do Auxílio-Brasil, de acordo com projeção realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar). O crescimento será de 6,7% este ano em relação a 2021, segundo a pesquisa, e os itens preferidos são eletrodomésticos, eletrônicos e produtos de beleza.

continua após publicidade .

O presidente do Ibevar, Claudio Felisoni de Angelo, destaca que o reajuste do Auxílio-Brasil, aprovado no mês passado, incentivou os consumidores neste ano, mesmo em um ambiente de inflação mais alta. "O cenário para esse Dia dos Pais é positivo e devemos superar 2020, ano que alavancou o consumo no Brasil devido à implementação do auxílio emergencial", afirma em nota à imprensa.

Com série histórica iniciada em 2018, a projeção de intenção de compra para o Dia dos Pais registrou aumento de 2,8% no segundo ano de medição, 2019.

continua após publicidade .

Em 2020, o crescimento foi maior, alcançando 19%. Em 2021, a o índice começa a refletir o atual cenário econômico do País, com queda de 4,6%, para retomar a curva de alta com o novo auxílio emergencial este ano.