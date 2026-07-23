Intel supera em lucro ajustado e receita salta 25% no 2º trimestre de 2026

A Intel superou as estimativas de lucro em seu balanço ao informar lucro ajustado de US$ 0,42 por ação entre abril e junho, acima do valor esperado por analistas da FactSet, de US$ 0,21.

No resultado líquido, a companhia teve prejuízo de US$ 11,03 bilhões no segundo trimestre de 2026, maior que o prejuízo de US$ 2,9 bilhões registrado em igual período do ano anterior, de acordo com relatório publicado nesta quinta-feira, 23.

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Já a receita da fabricante de chips subiu 25% na comparação anual do trimestre, a US$ 16,1 bilhões, acima das estimativas da Factset de US$ 14,4 bilhões. O negócio de data centers e IA da Intel registrou receita de segundo trimestre US$ 6,26 bilhões no mesmo período, enquanto as vendas do seu segmento de laptops e desktops foram de US$ 8,88 bilhões.

Para o terceiro trimestre de 2026, a empresa projeta receita entre US$ 15,8 bilhões e US$ 16,8 bilhões, além de lucro por ação ajustada de US$ 0,38. Analistas projetavam um guidance de US$ 15,08 bilhões para as receitas e US$ 0,27 no lucro, segundo a FactSet.

Após o balanço, a ação da Intel saltava 8,7% no after hours de Nova York, por volta das 17h47 (de Brasília).