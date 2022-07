Intel registra prejuízo líquido de US$ 0,5 bilhão no 2º trimestre

Francine de Lorenzo e Letícia Simionato (via Agência Estado)

A Intel registrou prejuízo líquido de US$ 0,5 bilhão, ou ganho por ação de US$ 0,29, no segundo trimestre deste ano, queda de 109% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior e abaixo da previsão de US$ 0,69 dos analistas consultados pelo FactSet.

A receita da empresa foi de US$ 15,3 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 22% na comparação trimestral, e abaixo da expectativa de US$ 17,94 bilhões. Para o trimestre atual, a empresa disse que a receita ficará entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões.

"Os resultados deste trimestre ficaram abaixo dos padrões que estabelecemos para a empresa e nossos acionistas. O declínio repentino e rápido da atividade econômica foi o maior impulsionador, mas o déficit também reflete nossos próprios problemas de execução", disse Pat Gelsinger, CEO da Intel. "Estamos respondendo às mudanças nos negócios, trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes enquanto permanecemos focados em nossa estratégia", completa.

Às 17h40 (de Brasília), a ação da companhia recuava 9,56% no after hours em Nova York.