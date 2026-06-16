Intel inicia produção de novo modelo de chips para possível acordo com a Apple

A Intel iniciou nesta terça-feira, 16, a produção do seu modelo de chips mais avançado, aproximando a empresa de um possível acordo para fabricar alguns semicondutores para dispositivos da Apple.

A empresa informou que está produzindo o novo modelo, 18A-P, durante um evento no Havaí. Anunciado pela primeira vez no ano passado, o modelo agora está no que se conhece como "produção de risco", uma etapa inicial de produção cujos dados indicam que ele atenderá aos requisitos dos clientes após a qualificação final.

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A Intel afirmou que o 18A-P pode oferecer 9% mais desempenho ou usar 18% menos energia do que o 18A, que a empresa vem produzindo em sua fábrica de chips no Arizona desde dezembro. O chip é pelo menos 20% mais resistente ao calor e é totalmente compatível com as estruturas de produção existentes do 18A, segundo a Intel.

As ações da Intel fecharam o pregão despencando 8% em Wall Street, mas reagiram no after hours e às 20h25 (de Brasília) subiam 1,33% com a notícia.