Intel amplia oferta de ações ordinárias para US$ 20 bilhões

A Intel anunciou nesta terça-feira (11) a precificação de sua oferta pública subscrita de ações ordinárias, ampliando o montante da operação para US$ 20 bilhões - ante os US$ 15 bilhões anunciados inicialmente. A empresa definiu o preço de emissão em US$ 95 por ação, totalizando 210.526.315 papéis.

Além do lote principal, a Intel concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para a aquisição de até 31.578.947 ações adicionais pelo mesmo preço unitário, descontadas as comissões. O encerramento da oferta está previsto para a quarta-feira, 12.

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Após a dedução de descontos, comissões e despesas estimadas, os recursos líquidos para a companhia devem somar cerca de US$ 19,7 bilhões. A Intel pretende destinar o montante para fins corporativos gerais, o que pode incluir despesas de capital e capital de giro. A empresa havia mencionado anteriormente uma forte demanda dos clientes, "impulsionada por investimentos sem precedentes em computação para inteligência artificial".

A operação conta com coordenação global conjunta de J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, além da atuação de outras instituições financeiras na gestão e manuseio da oferta.

As ações da Intel fecharam em queda de 4,1%, cotadas a US$ 97,52, na segunda-feira, 10, quando a empresa divulgou pela primeira vez os planos para a oferta de ações.

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*Com informações da Dow Jones Newswires