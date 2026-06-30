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ECONOMIA

Integrante do Fed diz que inflação elevada pode fazer banco central considerar aumento de juros

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 13:41:00 Editado em 30.06.2026, 13:49:09
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A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, disse nesta terça-feira, 30, que o mercado de trabalho está praticamente em pleno emprego, mas que a inflação está alta nos últimos cinco anos, fazendo o Fed considerar aumento das taxas de juros.

Sobre um possível aperto monetário na próxima reunião do banco central, em julho, Hammack pontuou à CNBC que os dirigentes irão à reunião de mente aberta, sem antecipar os resultados.

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Segundo ela, os preços do petróleo têm impactado fortemente a inflação ampla, mas o núcleo da inflação - que exclui elementos voláteis como preços de alimentos e energia - também está elevado. "Não se trata apenas de uma questão de energia, mas também de investimento em inteligência artificial (IA)", comentou.

Apesar de defender taxas mais altas para trazer a inflação de volta à meta, Hammack demonstrou preocupação com o impacto que um aperto monetário pode ter sobre o restante da economia e os consumidores.

"Se os dados do consumo se mantiverem sólidos, a política do Fed pode não ser restritiva o suficiente", frisou, acrescentando que a política está restritiva agora apenas em habitação.

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BETH HAMMACK EUA/FED/JUROS
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