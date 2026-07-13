Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Integrante do Fed defende flexibilidade do FSB na modernização da regulação bancária

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 12:20:00 Editado em 13.07.2026, 12:29:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, defendeu nesta segunda-feira (13) que o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) adote uma abordagem flexível para orientar a modernização da regulação e da supervisão bancária ao redor do mundo, argumentando que regras rígidas podem comprometer a eficácia do organismo internacional.

Durante conferência em Londres, Bowman afirmou que o FSB deve "encorajar flexibilidade entre as abordagens" para que os esforços de modernização sejam "apropriados para jurisdições individuais". Segundo ela, tentativas de prescrever e impor regras estritas que não considerem a diversidade entre instituições financeiras e autoridades nacionais "acabam corroendo a eficácia do FSB".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A dirigente disse que o sistema financeiro está em constante evolução e que o arcabouço regulatório precisa acompanhar essas mudanças sem criar encargos desnecessários. Em sua avaliação, a supervisão deve priorizar riscos financeiros materiais, adotar uma abordagem proporcional ao perfil de risco de cada instituição, ampliar a transparência e permanecer voltada para riscos emergentes e para a inovação responsável.

Bowman citou como exemplo os esforços recentes do Fed para revisar as regras de capital dos bancos, atualizar critérios de supervisão e incentivar a adoção segura de tecnologias como inteligência artificial (IA). Ela afirmou que essas iniciativas buscam preservar a estabilidade financeira e a solidez do sistema bancário, ao mesmo tempo em que reduzem barreiras regulatórias que restringem a oferta de crédito sem benefícios proporcionais.

A dirigente acrescentou que o FSB divulgará no segundo semestre um relatório para consulta pública com princípios destinados a orientar a modernização regulatória entre seus membros, documento que posteriormente será encaminhado ao G20.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/FED FSB Michelle Bowman
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV