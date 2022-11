Integrante do BCE vê espaço limitado para reduzir ritmo de aperto monetário

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

Integrante do Conselho Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel alertou que as pressões inflacionárias na zona do euro não devem se dissipar rapidamente, em um contexto que também conta com políticas fiscais expansionistas de governos do bloco. Por isso, o cenário atual pede por "mais ação determinada" do BCE para evitar que as expectativas de inflação se desancorem da meta de 2% da entidade.

Durante a Conferência de Observadores, organizada hoje pelo Banco da Inglaterra (BoE), a dirigente afirmou que vê espaço "limitado" para reduzir o ritmo do aperto monetário na zona do euro. Nas suas duas últimas reuniões, o BCE optou por elevações de 75 pontos-base.

Segundo Isabel Schnabel, as expectativas inflacionárias de domicílios têm mostrado uma "notável ascensão", e os juros precisarão subir mais, "provavelmente a território restritivo".

Para ela, o maior riscos aos BCs no momento é basear sua política monetária em um "falso pressuposto de que a inflação terá um rápido declínio", após algumas pressões relacionadas à guerra na Ucrânia e outros fatores externos reduzirem. A economista alemã ainda alertou que os juros reais seguem majoritariamente negativos na zona do euro, o que indica que a política monetária segue "muito acomodatícia".

Isabel Schnabel também alertou contra medidas fiscais cujos efeitos podem alimentar mais a inflação a médio prazo, como "tetos de preços apertados e subsídios de base ampla".

Recentemente, países do G7 e da União Europeia (UE) têm discutido impor um limite aos preços do petróleo da Rússia, após impor medida similar ao gás do país. Além disso, Alemanha, França e outras nações do bloco monetário adotaram subsídios à energia elétrica, após a escalada dos preços do gás na Europa.

Com este apoio fiscal amplo, o juro poderá ter de subir a um nível acima do que seria considerado adequado, de acordo com a dirigente. "Os governos precisam internalizar os efeitos de suas ações sobre a inflação futura e a política monetária", recomendou. De qualquer forma, o BCE deve seguir "firmemente focado em restaurar a estabilidade de preços o mais rápido possível", defendeu.