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Instituições associadas terão de comunicar clientes sobre proteção do FGC em junho

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 13:36:00 Editado em 01.06.2026, 13:49:20
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As instituições financeiras associadas ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) terão de enviar aos seus clientes informações sobre a proteção oferecida pelo mecanismo durante o mês de junho, reiterou o FGC em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 1º de junho. O conteúdo será redigido pelo Fundo, mas a divulgação ficará a cargo das próprias instituições, no meio de comunicação que preferirem.

A medida busca cumprir os termos da Resolução 4.688/2018 do Conselho Monetário Nacional (CMN).

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O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade sobre o funcionamento do FGC, incluindo quais produtos contam com a garantia, os limites de cobertura e as situações em que o pagamento podem acontecer, de acordo com a nota.

O tema ganhou ainda mais urgência ao longo dos últimos meses, em meio aos efeitos da liquidação do Banco Master, que deixou um rombo de mais de R$ 50 bilhões no Fundo.

O caso levou o Conselho Monetário Nacional (CMN) a endurecer as condições de uso do FGC pelas instituições, com normas focadas na qualidade dos ativos aplicados dos recursos captados pelas associadas. Agora, o setor também discute regras para ampliar a responsabilização das plataformas que distribuem os títulos.

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No comunicado, o FGC reforça ainda que não oferece crédito ou empréstimos a pessoas físicas. "Dessa forma, qualquer abordagem em nome do Fundo oferecendo recursos, antecipações ou empréstimos deve ser considerada uma tentativa de golpe", alerta.

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Clientes Comunicação FGC Instituições junho PROTEÇÃO
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