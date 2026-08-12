Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Instalação da comissão sobre MP das blusinhas fica para esta 5ª-feira, por falta de acordo

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ficou para a quinta-feira, 13, às 14h30, a instalação da comissão mista sobre a Medida Provisória que trata da "taxa das blusinhas", segundo fontes ao Broadcast Político. Mais cedo, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que faltava acordo sobre quem ocuparia a presidência e a relatoria do colegiado. A instalação da comissão estava marcada para a tarde desta quarta-feira, 12, foi remarcada para as 18h30 e, agora, transferida para a quinta.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
blusinhas COMISSÃO Congresso INSTALAÇÃO Mp
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV