Instalação da comissão sobre MP das blusinhas fica para esta 5ª-feira, por falta de acordo

Ficou para a quinta-feira, 13, às 14h30, a instalação da comissão mista sobre a Medida Provisória que trata da "taxa das blusinhas", segundo fontes ao Broadcast Político. Mais cedo, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que faltava acordo sobre quem ocuparia a presidência e a relatoria do colegiado. A instalação da comissão estava marcada para a tarde desta quarta-feira, 12, foi remarcada para as 18h30 e, agora, transferida para a quinta.