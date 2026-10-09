INPC de setembro sobe 0,82% ante queda de 0,32% em agosto, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve elevação de 0,82% em setembro, após uma queda de 0,32% em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 9 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como resultado, o índice acumulou alta de 4,01% no ano e de 4,29% nos últimos 12 meses. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.