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ECONOMIA

INPC de setembro sobe 0,82% ante queda de 0,32% em agosto, revela IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve elevação de 0,82% em setembro, após uma queda de 0,32% em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 9 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como resultado, o índice acumulou alta de 4,01% no ano e de 4,29% nos últimos 12 meses. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.

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IBGE/INPC/SETEMBRO
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