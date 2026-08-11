INPC de julho tem variação negativa de 0,01% ante alta de 0,14% em junho

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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve variação negativa de 0,01% em julho, após uma elevação de 0,14% em junho, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,50% no ano.

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A taxa em 12 meses mostrou alta de 4,10%, ante taxa de 4,33% até junho.

O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.