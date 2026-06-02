Innio e outras cinco IPOs movimentam mercado antes de a SpaceX sugar todo o oxigênio

A gigantesca oferta pública inicial (IPO) da SpaceX está cada vez mais perto, mas várias empresas estão se preparando para estrear em Wall Street nesta semana para se adiantar à esperada listagem de 12 de junho do conglomerado de Elon Musk.

Atualmente, há seis empresas no calendário de IPOs mirando uma avaliação de pelo menos US$ 1 bilhão, segundo a empresa de pesquisa e investimentos em IPOs Renaissance Capital. E várias delas surfam na tendência aquecida de investimentos especialmente em IA e computação quântica.

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A maior é a Innio, fabricante de motores a gás. A empresa pretende vender 75 milhões de ações numa faixa de preço de US$ 24 a US$ 27 por ação. No ponto médio dessa faixa, a Innio levantaria US$ 1,9 bilhão e seria avaliada em pouco mais de US$ 19 bilhões.

A Innio, que será negociada na Nasdaq com o ticker INIO, vende equipamentos para data centers, ajudando a atender a demanda insaciável por energia exigida por serviços de IA. A empresa afirmou, em seus documentos regulatórios que a receita com data centers representou 11% das vendas totais no primeiro trimestre.

Mas o negócio está crescendo rapidamente: 61% da carteira de pedidos de seus equipamentos vem de clientes de data centers. A Innio registrou lucro líquido de US$ 141,8 milhões em 2025, alta de 54% em relação a 2024. Porém, a empresa passou para um leve prejuízo no primeiro trimestre deste ano.

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A empresa de computação quântica Quantinuum, controlada pela Honeywell, também deve abrir capital com avaliação acima de US$ 10 bilhões. A companhia venderá 26,5 milhões de ações a US$ 53 a US$ 55, acima do plano anterior de oferecer 21,1 milhões de ações na faixa de US$ 45 a US$ 50. No ponto médio de US$ 54 da nova faixa e tamanho da oferta, a Quantinuum levantaria US$ 1,4 bilhão e teria valor de mercado de cerca de US$ 14,2 bilhões.

A Quantinuum será negociada na Nasdaq sob o ticker QNT. As vendas estão disparando, mas os prejuízos também aumentam, principalmente em razão de investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento. Mas isso talvez não afaste investidores. A Quantinuum espera se beneficiar do atual frisson para tudo o que envolve "quântico".

As outras quatro IPOs desta semana podem ser um pouco menos "badaladas", mas ainda são dignos de nota - especialmente porque buscam capturar algum impulso antes de a SpaceX potencialmente "sugar todo o oxigênio".

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A fabricante de equipamentos e componentes de aviação Applied Aerospace & Defense planeja levantar US$ 634 milhões com a venda de 32,5 milhões de ações numa faixa de US$ 18 a US$ 21 cada. Seria avaliada em US$ 3,3 bilhões no ponto médio de US$ 19,50 e será negociada com o símbolo AADX na NYSE.

A Sunshine Silver Mining & Refining, que também minera cobre e antimônio, pode ser uma forma indireta de aposta em IA, dada a demanda por fiação em data centers. A Sunshine planeja listar 20 milhões de ações a US$ 13,50 a US$ 16,50 cada. A empresa levantaria US$ 300 milhões e teria valor de mercado de US$ 2,3 bilhões no ponto médio de US$ 15. A Sunshine será listada na NYSE com o ticker SSMR.

A seguradora de danos Safepoint tem planos de vender 16,7 milhões de ações numa faixa de US$ 15 a US$ 17. A empresa levantaria US$ 267 milhões no ponto médio de US$ 16 e seria avaliada em US$ 1,2 bilhão. A Safepoint, que será negociada na NYSE com o ticker SFPT, foca principalmente em seguros para proprietários de imóveis e pequenas empresas na Flórida e Louisiana.

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Por fim, a empresa de software de publicidade para aplicativos móveis Liftoff Mobile, apoiada pela gigante de private equity Blackstone, espera fazer seu IPO "decolar" após adiar um plano de abertura de capital.

A Liftoff, que pretende levantar quase US$ 400 milhões com a venda de 19 milhões de ações numa faixa de US$ 20 a US$ 22, seria avaliada em US$ 3,9 bilhões no ponto médio de US$ 21. As ações serão negociadas sob o ticker LFTO na Nasdaq.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).