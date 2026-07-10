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Início do financiamento do Move Brasil entregadores é adiado de 13 para 27 de julho, avisa MDIC

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 11:09:00 Editado em 10.07.2026, 11:19:53
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O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou, nesta sexta-feira (10) que o início do financiamento do Move Brasil entregadores e motoapps foi adiado da próxima segunda-feira, 13, para o dia 27 de julho.

"O ajuste no cronograma foi necessário para a finalização de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos, com o objetivo de garantir segurança e estabilidade no atendimento aos trabalhadores", disse a Pasta em nota.

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O cadastro deve ser feito por plataforma do governo. A aprovação do cadastro, porém, só confirma que o trabalhador atende aos requisitos de participação, e não garante automaticamente o financiamento, que ficará sujeito à análise de crédito dos bancos.

O programa é voltado a entregadores ciclistas e motociclistas, motofretistas e mototaxistas que usam motos ou bicicletas como instrumento de trabalho, por aplicativo ou com vínculo formal de emprego.

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