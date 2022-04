'Inflação seguirá conosco por mais um tempo', diz secretária do Tesouro dos EUA

Da Redação

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, admitiu nesta sexta-feira, 22, que a inflação "seguirá conosco por mais um tempo", no quadro atual. Durante entrevista à emissora CNBC, ela disse haver a possibilidade de que impor a proibição de importações do setor de energia da Rússia acabe por levar os preços para cima pelo mundo.

continua após publicidade .

Janet Yellen concedeu entrevista ao lado da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. A autoridade americana disse não esperar uma recessão em seu país, mas notou que há riscos no horizonte, como a guerra na Ucrânia e a situação da China, que perde fôlego econômico em meio a uma política rígida para conter casos de covid-19.

Segundo Janet Yellen, os EUA desejam ver a China agir "de modo ativo" para resolver a crise na Ucrânia.

continua após publicidade .

A secretária do Tesouro ainda disse que Washington busca garantir que Pequim não faça nada para minar as sanções impostas pelos EUA e aliados contra a Rússia por causa da guerra em solo ucraniano.