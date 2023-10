Inflação segue muito elevada na zona do euro e BCE precisa manter nível restritivo, diz membro

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel destacou a importância de se buscar preços estáveis, em discurso nesta terça-feira, 31. Segundo ele, a inflação na zona do euro "está agora caindo de modo significativo", em comparação com o pico de um ano atrás, "mas ainda está muito elevada".

Também presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Nagel afirmou que o BCE está comprometido em retornar à meta de inflação em 2% no médio prazo. Também comentou que, na sua opinião, a manutenção de juros na reunião passada foi o passo correto, diante da perspectiva atual para a inflação e do aperto monetário já atingido.

Nagel avaliou que a política monetária funciona, mas ressaltou a importância de não abandoná-la antes da hora. "As taxas básicas de juros terão de seguir em nível suficientemente restritivo por um período suficientemente longo", afirmou. Ele disse que não é possível saber se os juros já atingiram seu pico, e acrescentou que a instituição continua "estritamente dependente dos dados".

A autoridade vê "vários riscos de alta para a inflação", como as tensões geopolíticas no Oriente Médio, que podem puxar o preço do petróleo para cima e aumentam a incerteza no médio prazo.

Nagel ainda comentou que considera um euro digital "um passo importante e lógico". Ele disse que o instrumento poderia levar a uma maior competição em transações para além das fronteiras nacionais.

Ele disse concordar com o fato de que o conselho do BCE decidiu começar o trabalho preparatório para o euro digital, mas acrescentou que ainda não há uma decisão sobre se ele será de fato introduzido. Um arcabouço legal estável precisa primeiro ser criado, argumentou. "Se tudo correr bem, levará quatro a cinco anos antes de que o euro digital chegue a nossas carteiras", estimou.