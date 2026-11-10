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ECONOMIA

Inflação permanece pressionada pela demanda, exigindo política monetária restritiva, diz ata

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central disse, na ata publicada nesta terça-feira, 10, que as evidências de transmissão da política monetária têm se acumulado gradualmente e que esta contribui de forma "determinante" para o processo de desinflação.

"O Comitê avalia que as evidências de transmissão da política monetária contracionista para a atividade econômica têm se acumulado gradualmente. Embora a política monetária esteja contribuindo de forma determinante para o processo de desinflação, a inflação permanece pressionada pela demanda, exigindo que a política monetária mantenha caráter restritivo", disse.

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As mensagens constam na ata da reunião de novembro do colegiado, publicada na manhã desta terça. No encontro, encerrado na última quarta-feira, 4, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano, encerrando o ciclo de calibração iniciado em março.

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BC/COPOM/ATA Inflação
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