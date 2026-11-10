Inflação nos EUA é apreensão principal e há tendência preocupante nos preços, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou nesta terça-feira, 10, que a inflação é a sua preocupação principal no momento e que há "tendências preocupantes nos preços" por trás de todo o panorama do setor energético.

Sobre uma possível alta de juros pelo BC norte-americano em dezembro, o dirigente apenas comentou que haverá muitos dados interessantes entre agora e a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês).

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Em evento institucional do Fed de Dallas, Schmid argumentou que taxa de referência do Fed está bastante acomodatícia hoje. "Daria para dizer que o mercado imobiliário está passando por uma 'dinâmica interessante', mas, fora isso, não consigo identificar nenhuma restrição", acrescentou.

Segundo ele, a demanda no país está forte e a contratação tem estado robusta ultimamente, com os juros não sendo um motivo de hesitação.

Schmid ainda afirmou que prevê que os pagamentos instantâneos ultrapassarão as estruturas de ativos digitais em breve.