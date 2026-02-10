Leia a última edição
Inflação na Argentina sobe 2,9% em janeiro ante dezembro e 32,4% na comparação anual

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 16:18:00 Editado em 10.02.2026, 16:24:55
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,9% em janeiro ante dezembro, informou nesta terça-feira, 10, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice havia apresentado alta de 2,8% em dezembro no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 32,4% em janeiro, em aceleração ante os 31,5% registrados em dezembro.

Os setores com maior aumento no mês foram os de alimentos e bebidas não alcoólicas (4,7%), além de restaurantes e hotéis (4,1%).

No começo deste mês, o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, confirmou que iria adiar a implementação do novo método de cálculo da inflação, antes previsto para estrear em fevereiro, "até que a desinflação esteja consolidada".

Na ocasião, ele admitiu que as divergências sobre o cronograma de implementação do novo CPI argentino motivaram a renúncia do então presidente do Indec, Marco Lavagna.

Argentina Inflação janeiro
