Inflação na Argentina sobe 2,1% em julho ante junho e sinaliza aceleração

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O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,1% em julho ante junho, informou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec).

O resultado sinaliza aceleração, após alta mensal de 1,9% em junho.