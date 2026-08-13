Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Inflação na Argentina sobe 2,1% em julho ante junho e sinaliza aceleração

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,1% em julho ante junho, informou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec).

O resultado sinaliza aceleração, após alta mensal de 1,9% em junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Argentina Inflação julho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV