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Inflação está aumentando e, se continuar, pode ser apropriado agir logo, diz dirigente do Fed

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 11:44:00 Editado em 05.06.2026, 11:53:17
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A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, alertou que, se a tendência de aumento da inflação continuar, pode ser apropriado para o banco central "agir em breve", em publicação nesta sexta-feira, 5, no LinkedIn.

Hammack ponderou que os dados do payroll de maio mostram um mercado de trabalho em aparente equilíbrio e taxa de desemprego estável em nível consistente com o pleno emprego. Por outro lado, a inflação persistentemente alta é a "maior preocupação" no momento, destacou, sob o risco de que as expectativas inflacionárias de consumidores, empresas e mercados financeiros se tornem mais elevadas no futuro.

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"Uma mudança assim nas expectativas requer uma ação decisiva", pontuou.

A dirigente lembrou que o objetivo do banco central é retomar a estabilidade dos preços com a inflação em 2%. "É algo central para o crescimento econômico e o pleno emprego no longo prazo", frisou.

"Por hoje, é razoável manter as taxas de juros estáveis devido a incertezas nas perspectivas econômicas. Mas, se as tendências continuarem, pode ser apropriado agir em breve", escreveu Hammack.

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BETH HAMMACK EUA/FED/JUROS
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