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ECONOMIA

Inflação elevada nos EUA aponta que alta nos juros se torna necessária, avalia Fed em ata

Escrito por Pedro Lima e Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 16:07:00 Editado em 20.05.2026, 16:19:24
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A ata do último encontro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 20, cita que muitos participantes apontaram uma alta na taxa de juros como necessária, devido à inflação persistente. Segundo eles, uma pausa na flexibilização da política monetária também durará mais tempo do que o previsto.

"A maioria dos dirigentes ressaltou, porém, que algum aperto adicional na política monetária poderá se tornar necessário caso a inflação continue persistentemente acima da meta de 2%", diz o documento.

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Diante dessa possibilidade, muitos participantes indicaram que prefeririam retirar do comunicado pós-reunião a linguagem que sugeria um viés favorável a cortes de juros nas próximas decisões do comitê, reforçando que as próximas decisões serão tomadas reunião por reunião.

"Os participantes observaram, de forma geral, que o conflito no Oriente Médio pode ter implicações relevantes para o equilíbrio desses riscos e para a trajetória apropriada da política monetária", diz a ata.

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EUA/FED/JUROS/ATA
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