Inflação é uma coisa muito pior que juro alto, explica diretor do BC, em live semanal

Escrito por Marianna Gualter e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)

A inflação alta é muito pior do que o juro elevado, afirmou nesta segunda-feira, 5, o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Mauricio Moura. "O juro é temporário, mantemos alto por um tempo para fazer com a inflação comece a ir para o centro da meta que nos foi dada e depois da taxa de juros recua", disse em live promovida pela autarquia.

Já a inflação, pontuou, "desarruma a casa". "A inflação afeta o investimento, acaba com o emprego, corrói salário e aumenta a pobreza. O juro alto vem para rearrumar a casa, para continuar construindo."

Um pouco antes, Moura afirmou que ninguém gosta de juro alto, nem a população, os empresários, o governo ou o BC. "Fazemos isso porque é uma condição necessária para cumprir nossa meta."

Transparência

De acordo com Moura, o Banco Central, assim como qualquer outro órgão público, precisa prestar contas à sociedade.

Foi com essa avaliação que ele justificou a nova iniciativa da autarquia de realizar lives semanais interativas sobre temas relacionados à sua atuação.

"Ser transparente é obrigação de qualquer organização, ainda mais um órgão público como o Banco Central", afirmou na primeira live, realizada no canal oficial do BC no Youtube. "Quanto mais autônomo você é, mais transparente tem que ser."

A ideia das lives, segundo Moura, é levar informações da autarquia para todos os públicos, não só para os economistas ou outros agentes relacionados ao universo das finanças. "É para todos os brasileiros."