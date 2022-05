Inflação é problema mais urgente nos EUA e Fed tem 'bom plano', diz dirigente

Da Redação

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, James Bullard afirmou que a forte inflação nos Estados Unidos é o problema mais urgente para a economia do país. Segundo ele, o BC norte-americano tem um "bom plano" para lidar com a escalada dos preços, e os mercados creem na ação da entidade.

O banqueiro central, que é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberot (Fomc, na sigla em inglês) este ano, destacou que investidores já precificaram uma ação monetária significativa, e por isso a volatilidade vista recentemente não é surpreendente.

Apesar do aperto monetário, a economia dos EUA ainda deve ter um desempenho "bastante bom" e "acima da tendência" em 2022 e 2023, segundo Bullard.

De acordo com ele, o mercado de trabalho está "super forte" e os domicílios estão em boa posição para gastar.

Bullard ainda ressaltou que há muita incerteza sobre o cenário econômico global, mas disse não esperar uma recessão na Europa por conta da guerra na Ucrânia.