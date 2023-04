Inflação desacelera para uma alta de 8,8% em fevereiro, na comparação anual, diz OCDE

Matheus Zúñiga, especial para a AE (via Agência Estado)

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que a inflação anual média de seus membros, medida por meio do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do bloco desacelerou para um avanço de 8,8% em fevereiro, na comparação com igual mês do ano passado, após avanço de 9,2% visto em janeiro. Os preços de energia foram destaque, com a inflação no setor desacelerando de uma alta de 16,4% em janeiro para um ganho de 11,3% em fevereiro em todos os 38 países da OCDE, com a exceção de Colômbia e Polônia.

Em nota à imprensa sobre o relatório de CPI deste mês, a OCDE detalha que as quedas nos preços de energia foram ainda mais acentuadas na Bélgica, Costa Rica, Itália e Japão, tendo quedas de mais de 10 pontos porcentuais desde a última leitura de janeiro.

A inflação de alimentos da OCDE também desacelerou, pelo terceiro mês seguido, de uma alta de 15,2% em janeiro para um avanço 14,9% no relatório de fevereiro, também na comparação anual.