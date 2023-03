Inflação começa a desacelerar antes do verão europeu, acredita presidente do BoE

Natália Coelho (via Agência Estado)

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta quinta-feira, 23, que acredita que a inflação do Reino Unido começará a desacelerar rapidamente antes do verão europeu. Mais cedo, a autoridade monetária britânica elevou juros em 25 pontos-base (pb), a 4,25% ao ano.

"Sabemos que as pessoas estão preocupadas com o custo de vida e com as altas taxas da inflação", afirmou Bailey, em vídeo pré-gravado, publicado no site do BoE.

Sobre a turbulência do sistema bancário global, Bailey afirmou que bancos do Reino Unido permanecem "sãos e salvos".