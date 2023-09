Inflação ao consumidor no Canadá sobe 4% em agosto na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Canadá avançou 4,0% em agosto, na comparação anual. O resultado superou a previsão de alta de 3,8% dos analistas ouvidos pelo

. Em julho, o crescimento do CPI havia sido de 3,3% na leitura anual. Ante julho, o avanço do CPI do Canadá foi de 0,4% em agosto. A força da inflação tende a fazer com que o banco central local mantenha postura dura na política monetária por mais tempo.