Inflação ao consumidor do Reino Unido tem avanço anual de 1,5% em abril

A inflação ao consumidor no Reino Unido registrou avanço anual de 1,5% em abril, informou nesta quarta-feira (19) o Instituto Nacional de Estatísticas Britânico (ONS, na sigla em inglês). Em relação ao mês anterior, março, o indicador subiu 0,6%. As duas leituras vieram em linha com as projeções de analistas consultados pelo Wall Street Journal.