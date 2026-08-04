Inflação anual nos países da OCDE desacelera a 4,2% em junho com alívio temporário da energia

A taxa anual da inflação ao consumidor nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desacelerou para 4,2% em junho, ante 4,6% em maio, com um alívio temporário nos preços de energia, segundo relatório divulgado pelo grupo nesta terça-feira, 4. A inflação diminuiu em 20 países-membros, acelerou em seis e ficou estável em outros 12.

A inflação anual de energia recuou quatro pontos porcentuais em junho, para 11,7%, com desaceleração em 24 dos 37 países com dados disponíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No G7, a inflação anual diminuiu de 3,5% em maio para 3,0% em junho. No G20, recuou de 4,3% para 4,1% no mesmo período.