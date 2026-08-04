Inflação anual nos países da OCDE desacelera a 4,2% em junho com alívio temporário da energia
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 10:52:00 Editado em 04.08.2026, 11:01:21
A taxa anual da inflação ao consumidor nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desacelerou para 4,2% em junho, ante 4,6% em maio, com um alívio temporário nos preços de energia, segundo relatório divulgado pelo grupo nesta terça-feira, 4. A inflação diminuiu em 20 países-membros, acelerou em seis e ficou estável em outros 12.
A inflação anual de energia recuou quatro pontos porcentuais em junho, para 11,7%, com desaceleração em 24 dos 37 países com dados disponíveis.
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No G7, a inflação anual diminuiu de 3,5% em maio para 3,0% em junho. No G20, recuou de 4,3% para 4,1% no mesmo período.