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Ineep diz que Petrobras acerta em priorizar investimentos em vez de maximizar dividendos

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Enquanto o mercado digere a decepção com os dividendos pagos pela Petrobras referentes ao terceiro trimestre do ano - abatido pelo aumento dos investimentos e um Ebtida abaixo do esperado -, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), ligado à Federação Única dos Petroleiros (FUP) comemorou a decisão da estatal, destacando o impacto para a economia brasileira.

"Ampliar os investimentos é estratégico para direcionar a maior parte da riqueza gerada pela Petrobras para atender aos interesses e as necessidade do Brasil e dos brasileiros, priorizando a expansão da capacidade produtiva e o desenvolvimento de longo prazo, em vez da manutenção de elevados dividendos e da maximização dos retornos aos acionistas no curto prazo", disse em nota o coordenador de pesquisas do Ineep, Francismar Ferreira.

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Na terça-feira, 11, após o fechamento do mercado, a estatal divulgou um lucro de R$ 39,7 bilhões de julho a setembro deste ano, alta de 21,5% em relação há um ano, mas queda de 24,2% contra o trimestre anterior, principalmente pela queda do preço do petróleo no mercado internacional. Os dividendos somaram R$ 15,3 bilhões, ou R$ 1,18 por ação, abaixo das expectativas do mercado.

Para Ferreira, a expansão dos investimentos da estatal possui efeitos que extrapolam os resultados da própria empresa, ao fortalecer os encadeamentos produtivos, estimular a geração de empregos e ampliar a capacidade industrial, tecnológica e produtiva do País.

"A decisão contribui não apenas para a segurança e a soberania energética, mas também para dinamizar a economia e fortalecer as bases do desenvolvimento nacional", ressaltou.

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Já o diretor técnico do Ineep, Mahatma Ramos, observou que os subsídios governamentais, no valor de R$ 15,3 bilhões no terceiro trimestre, contribuíram para o bom resultado da companhia e para a mitigação dos preços aos consumidores brasileiros. Para ele, "o crescimento dos investimentos da estatal reforçam seu compromisso com a reposição de reservas e segurança energética nacional", avaliou.

"Impulsionada pela crise no Oriente Médio, volatilidade dos preços internacionais e recordes operacionais no E&P e refino, a Petrobras amplia exportações de petróleo, em especial para China e EUA, fortalece sua posição no mercado doméstico de derivados e registra novo lucro de R$ 39,7 bilhões no terceiro trimestre", destacou Ramos.

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PETROBRAS/DIVIDENDOS/INEEP/AVALIAÇÃO
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