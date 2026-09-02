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ECONOMIA

Indústria está em nível 15% abaixo do pico registrado em maio de 2011, aponta IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A indústria segue longe dos picos históricos da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quarta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção industrial do país está 15,1% abaixo do pico de maio de 2011, segundo o gerente da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), André Macedo.

A indústria extrativa, por sua vez, está 7,9% abaixo do auge de março de 2015 e a indústria de transformação, 17,6% abaixo do pico de maio de 2011.

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Macedo afirmou que choques externos como guerras e tarifas podem afetar a produção, sobretudo em segmentos mais expostos ao comércio exterior. "Não podemos tirar do radar esses fatores externos."

Ele acrescentou, no entanto, que os efeitos tendem a aparecer em alguns segmentos específicos.

Na avaliação do técnico, o principal fator para perda de dinamismo da indústria nacional é a demanda doméstica mais fraca, num cenário de desaceleração econômica e política monetária restritiva. "O impacto da demanda doméstica por conta dessa desaceleração da economia como um todo, com o pano de fundo da política monetária, é algo importante a ser considerado", afirmou.

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Ele acrescentou que o IBGE não quantifica o peso exato dos fatores externos sobre a produção industrial brasileira.

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IBGE/PRODUÇÃO INDUSTRIAL/JULHO
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