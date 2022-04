Indústria de SP opera 23,6% abaixo do pico alcançado em março de 2011

Da Redação

A queda de 1,0% na passagem de dezembro para janeiro na produção do parque industrial de São Paulo fez o setor fabril do Estado passar a operar 23,6% abaixo do pico alcançado em março de 2011, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Essa queda na indústria paulista (em janeiro) se dá, basicamente, pelo setor de veículos, puxando o resultado para baixo, e, secundariamente, o setor de máquinas e equipamentos", disse Bernardo Almeida, gerente da pesquisa do IBGE.

A indústria de São Paulo responde por cerca de 34% de toda a indústria brasileira. A queda de janeiro na região sucede dois meses de avanços, período em que a produção acumulou um crescimento de 4,3%.

Embora a queda não tenha eliminado todo o ganho mais recente, a indústria paulista ainda opera 1,6% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19.

Na comparação com janeiro de 2021, a produção de São Paulo recuou 8,7% em janeiro de 2022, com perdas em 15 das 18 atividades investigadas.