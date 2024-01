Indústria de cimento prevê crescimento de 2% em 2024 após dois anos de resultados negativos

A indústria de cimento espera vender 63,1 milhões de toneladas do insumo em 2024, o que representa um crescimento de 2% ante o montante do ano anterior, de 62 milhões de toneladas comercializadas. A perspectiva de alta deve encerrar o ciclo de retração que ocorre desde 2022, quando o setor registrou queda de 2,8%, além do recuo de 1,7% em 2023. A projeção foi divulgada pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). De acordo com a entidade, o crescimento de 2% no setor será impulsionado por projetos de infraestrutura, sinalizados pelo governo em 2024, e pelo avanço no desenvolvimento urbano, principalmente nas áreas de habitação e saneamento. O principal destaque que deve favorecer a indústria cimenteira é o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Em números absolutos, a iniciativa pode estimular a produção de 2,5 milhões de toneladas de cimento se o governo cumprir com a previsão de entregar 500 mil moradias em 2024, destacou o presidente da SNIC, Paulo Camillo Penna. Quanto ao sentimento dos empresários do setor, Penna afirmou perceber por parte deles um maior nível de otimismo para o futuro. "A visão que eu percebo por parte dos empresários é mais positiva para os próximos anos. Há uma percepção das eleições no próximo ano, bem como um cenário fiscal menos restritivo. Além disso, os grandes ajustes econômicos foram tomados", afirmou Penna, ponderando que apesar do maior otimismo, o setor mantém preocupações com a regulamentação da reforma tributária. "Podemos sofrer prejuízos em duas frentes com a regulamentação da reforma tributária por meio da aplicação do imposto seletivo, que pode incidir sobre combustíveis e minérios. Então quando se discute sobre a tributação seletiva para minérios, nossos principais insumos são calcário e argila. Também utilizamos o coque de petróleo como combustível principal, apesar de estar em um processo de substituição", acrescentou. Investimentos

