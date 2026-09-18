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Indústria automotiva americana pede que Trump mantenha veículos chineses fora do país

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Grandes montadoras, fornecedores e concessionárias pediram nesta sexta-feira, 18, ao presidente dos EUA, Donald Trump, que mantenha os fabricantes de automóveis chineses fora do mercado norte-americano, antes de sua reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na próxima semana.

"Pedimos que sua administração mantenha políticas que deixem a porta firmemente fechada para os fabricantes de automóveis chineses que buscam vender, importar ou fabricar veículos nos EUA", disse uma carta a Trump, assinada por seis grupos representando a General Motors, Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, Stellantis, Tesla e outros.

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"Os fabricantes de automóveis chineses têm zero participação de mercado nos EUA. Permitir que eles abram uma instalação doméstica proporcionaria uma entrada no mercado dos EUA às custas dos fabricantes que operam aqui", afirmou a carta.

A Casa Branca respondeu que está trabalhando com as montadoras americanas para reviver a dominância da indústria automotiva do país, "enquanto salvaguarda nossa segurança nacional e econômica".

Em uma outra carta endereçada a Trump, o presidente do Comitê Seleto da Câmara sobre a China, John Moolenaar, disse que o presidente deveria levantar relatórios de que entidades chinesas forneceram suporte de direcionamento para ataques iranianos que mataram membros do serviço dos EUA.

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Moolenaar também pediu esforços redobrados para impedir que a China acesse tecnologias americanas de IA e tecnologia de fabricação de semicondutores dos EUA e aliados, enfatizando que Pequim continua sendo o "principal adversário estrangeiro e maior ameaça externa".

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