Indiquei Reginaldo Lopes (PT-MG) para presidência da comissão da MP das Blusinhas, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou nesta quarta-feira, 26, que indicou o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) para a presidência da comissão mista que analisará a Medida Provisória (MP) que derruba a "taxa das blusinhas".

Avança no Congresso Nacional a MP que acaba com a "Taxa das Blusinhas". Indiquei o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) para a Presidência da Comissão Mista que analisará a medida. A relatoria é de atribuição do Senado Federal. Em diálogo com os presidentes Lula e Davi Alcolumbre, acordamos votar a matéria na próxima semana. O fim da taxa é uma demanda da população e vai aliviar o bolso de milhões de brasileiros que compram pela internet", escreveu Motta, em seu perfil no X.

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A tramitação da MP sobre a taxa das blusinhas foi acordada nesta quarta durante um almoço entre Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente Lula, no Palácio da Alvorada. Se o Congresso Nacional não aprovar o texto até 8 de setembro, a MP perde validade, e o imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 volta a vigorar.

Em declaração à imprensa após o encontro, Alcolumbre frisou que a MP não caducará: "Faço compromisso que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar e encaminhar esta matéria para o senhor sancionar".