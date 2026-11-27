O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de empresas e consumidores, caiu de 96,5 pontos em outubro para 95,8 pontos em novembro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 27, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE). A leitura de outubro foi revisada para baixo, de 96,9 pontos originalmente.

O resultado de novembro ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 96,9 pontos.

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A confiança do consumidor avançou de -17,9 pontos em outubro para -16,9 pontos em novembro, confirmando a leitura preliminar. Já a confiança do setor industrial recuou de -3,6 para -5,1 pontos, enquanto a do setor de serviços ficou estável em 4,8 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires