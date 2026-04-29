Índice de sentimento econômico da zona do euro cai a 93 em abril

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, recuou para 93 pontos em abril, ante 96,2 pontos em março, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

O resultado de abril ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 95,5 pontos. O dado de março foi revisado para baixo, de 96,6 pontos originalmente.

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Apenas a confiança do consumidor diminuiu de -16,4 pontos em março para -20,6 pontos em abril, confirmando a leitura preliminar, enquanto a do setor industrial caiu de -7 para -7,7 pontos no mesmo período e a de serviços diminuiu de 4,1 para 0,9 ponto.

*Com informações da Dow Jones Newswires