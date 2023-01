Índice de sentimento econômico da zona do euro avança a 99,9 em janeiro

(via Agência Estado)

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, avançou de 97,1 pontos em dezembro de 2022 para 99,9 pontos em janeiro, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 30 pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

A leitura de dezembro foi revisada para cima, de 95,8 pontos originalmente. O resultado de janeiro superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam o índice em 96,8 pontos.

Apenas a confiança do consumidor subiu de -22,1 pontos em dezembro para -20,9 pontos em janeiro, confirmando estimativa preliminar, enquanto a da indústria melhorou de -0,6 para 1,3 ponto no mesmo período, superando o consenso de -0,7 ponto do mercado, e a de serviços aumentou de 7,7 para 10,7 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.