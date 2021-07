Índice de sentimento econômico da zona do euro atinge o maior nível da história

Da Redação

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu de 117,9 pontos em junho para 119 pontos em julho, no maior nível da história, segundo dados publicados nesta quinta-feira, dia 29, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. O resultado deste mês veio acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 118,9 pontos. A confiança do consumidor recuou de -3,3 pontos em junho para -4,4 pontos em julho, em linha com a previsão, enquanto a da indústria melhorou de 12,8 para 14,6 pontos no período, acima da previsão de aumento a 13 pontos, e a de serviços aumentou de 17,9 para 19,3 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.