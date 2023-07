Índice de preços Ceagesp em junho cai 3,69%, puxado pelo setor de verduras

O índice de preços Ceagesp encerrou o mês de junho com queda de 3,69% ante uma variação de -5,90% no mês anterior. Com este resultado, o índice segue em deflação, porém, com moderada aceleração de 2,21 pontos porcentuais (p.p.). Encerrou o período com um acumulado de 0,52% no ano e 9,17% em 12 meses, disse a empresa em nota.

continua após publicidade

O destaque ficou com o setor de verduras, que encerrou o período com a maior desaceleração (-5,53 p.p.), fechando o mês com variação de -10,21% ante -4,68% no mês anterior. "A estabilidade nas condições atmosféricas para o plantio e a colheita dos produtos e o processo de reacomodação dos preços por parte de alguns produtos comercializados no setor estão entre os fatores que mais contribuíram para esta desaceleração. É importante destacar que, com esse resultado obtido, o setor registrou deflação e desaceleração pelo terceiro mês consecutivo", disse a Ceagesp.

O setor de frutas registrou queda de 2,34%. As principais reduções ocorreram nos preços de manga palmer (-22,48%), maracujá azedo (-15,31%), e manga tommy (-13,51%). As principais altas foram dos preços do abacate fortuna (+24,57%), da jaca (+19,70%) e da pitaia (+19,50%). Com o resultado obtido no período, o setor de frutas encerrou o mês com um acumulado de -2,97% no ano e de 14,81% em 12 meses.

continua após publicidade

O setor de legumes registrou recuo de 6,11%. As principais reduções ocorreram nos preços de abobrinha italiana (-31,34%), abóbora moranga (-20,65%) e pepino comum (-17,71%). As principais altas foram dos preços do pimentão vermelho (+30,80%), jiló (+29,63%) e pimentão amarelo (+22,85%). Com o resultado obtido no período, o setor de legumes encerrou o mês com um acumulado de 7,93% no ano e de -3,20% em 12 meses.

O setor de diversos ficou quase estável, com queda de 0,04%. As principais reduções ocorreram nos preços da batata asterix (-18,09%), do coco seco (-4,54%) e da cebola nacional (-4,14%). As principais altas ocorreram nos preços de batata lavada (+22,47%), amendoim sem casca (+2,24%) e amendoim com casca (+1,63%). Com o resultado obtido no período, o setor de diversos encerrou o mês com um acumulado de -7,30% no ano e de 2,36% em 12 meses.

O setor de pescados mostrou queda de 3,48%, puxada, entre outros, pelo preço da anchova (-47,36%), pescada Goete (-15,71%) e tainha (-10,01%). As principais altas ocorreram nos preços da lula (+35,49%), polvo (+16,67%) e espada (+13,38%). Com o resultado obtido no período, o setor de pescados encerrou o mês com um acumulado de -8,42% no ano e de -2,67% em 12 meses.