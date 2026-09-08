Índice de preços ao consumidor nos países da OCDE tem alta anual de 4,1% em julho

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A inflação ao consumidor nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) teve alta de 4,14% em julho de 2026, na comparação anual, ante 4,18% em junho, impulsionada principalmente pelos custos de energia, informou a entidade nesta terça-feira, 8.

O avanço da inflação cheia ocorreu em 13 dos países-membros, enquanto houve desaceleração em 14 e estabilidade em outros 11.

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Segundo a OCDE, a inflação de energia subiu de 11,6% em julho e o núcleo da inflação teve alta de 3,6%, nos comparativos anuais.