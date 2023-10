Índice de média móvel trimestral do varejo sobe 0,2% em agosto, mostra IBGE

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve alta de 0,2% em agosto, divulgou nesta quarta-feira, 18, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício, o índice de média móvel trimestral das vendas caiu 0,1% em agosto.

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em julho ante junho, de uma queda de 0,3% para uma redução de 0,4%. No varejo restrito, a taxa de julho ante junho foi mantida em alta de 0,7%.