Índice de custo de emprego nos EUA sobe 0,9% no 2º trimestre

O índice de custo de emprego dos EUA subiu 0,9% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 31, pelo Departamento do Trabalho norte-americano. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam aumento de 0,8% no período.

Na comparação anual, o índice de custo de emprego avançou 3,4% no período.