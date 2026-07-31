Índice de custo de emprego nos EUA sobe 0,9% no 2º trimestre
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 10:19:00 Editado em 31.07.2026, 10:30:11
O índice de custo de emprego dos EUA subiu 0,9% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 31, pelo Departamento do Trabalho norte-americano. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam aumento de 0,8% no período.
Na comparação anual, o índice de custo de emprego avançou 3,4% no período.
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