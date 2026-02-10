Índice de custo de emprego dos EUA sobe 0,7% no 4º tri de 2025 ante o 3º tri
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 10:43:00 Editado em 10.02.2026, 10:48:07
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O índice de custo de emprego dos EUA subiu 0,7% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho norte-americano. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam aumento de 0,8% no período.
Na comparação anual, o índice de custo de emprego avançou 3,4% no período.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Últimas em Economia
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade