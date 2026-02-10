Índice de custo de emprego dos EUA sobe 0,7% no 4º tri de 2025 ante o 3º tri

O índice de custo de emprego dos EUA subiu 0,7% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho norte-americano. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam aumento de 0,8% no período.

Na comparação anual, o índice de custo de emprego avançou 3,4% no período.