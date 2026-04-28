Índice de confiança do consumidor nos EUA sobe a 92,8 em abril
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 12:56:00 Editado em 28.04.2026, 13:05:09
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O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board subiu para 92,8 em abril, ante 92,2 em março, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 28. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 88,9 neste mês.
O dado de março foi revisado para cima, de 91,8 originalmente.
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